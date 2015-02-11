حريق برج محطة تقوية محمول بالمحلة الكبري

شب حريق ببرج محطة تقوية المحمول الخاص بشركة اتصالات، فى طريق المحلة – بشبيش، أمام مدخل قرية الحوامدية، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بسبب ماس كهربائي، مما تسبب في احتراق محتوياته.

كان مأمور مركز المحلة الكبري قد تلقي إخطارا من قسم شرطة النجدة بنشوب حريق فى برج محطة تقوية المحمول الخاص بشركة اتصالات، الكائن فى الأرض الزراعية بطريق المحلة – بشبيش، أمام مدخل قرية الحوامدية، بدائرة المركز.

انتقل اللواء حسام خليفة مساعد مدير أمن الغربية لفرقة المحلة، وضباط وحدة مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ، وتم إخماد النيران، دون حدوث إصابات.

ونتج عن ذلك احتراق مولد الكهرباء، وخزان الوقود الخاص بالمحطة، والكابلات الأرضية المؤدية إلي أعلي البرج بالكامل.

وبسؤال مسعد حجازي (64 سنة – حارس خاص بالشركة)، قرر أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية، لفحص محل الحريق، وتحرر بذلك محضر رقم 1500 إداري مركز المحلة، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق.