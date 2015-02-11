تحديات إحراق «معاذ»

لم يقدر لنا أن نتابع على الشاشات أفران الغاز التى أحرق فيها هتلر أعداداً كبيرة من اليهود ومن الغجر، لكن لا أتصور أنها كانت ببشاعة إحراق الطيار الأردنى معاذ الكساسبة، وتستحق هذه الجريمة أن تحمل اسم «جريمة العصر» بلا منازع لها فى الوحشية والانحطاط الإنسانى والأخلاقى.

ولا يقل خطورة عن مشهد إحراق «معاذ»، ذلك البيان الذى بثه «داعش» فى تبرير الإقدام على عملية الإحراق، فقد نسبوا إلى الإمام على بن أبى طالب أنه فعل ذلك مع الخوارج الأوائل، ونسبوا شيئاً منه إلى الخليفة الأول أبى بكر الصديق وإلى خالد بن الوليد، تلك قراءتهم وفهمهم، غير أن الردود عليهم، خاصة من علماء الدين كانت متلجلجة ومتلعثمة، حين راحوا يبررون ويؤولون بعض الوقائع التى نسبت إلى الصديق وإلى خالد بن الوليد، وهناك من راح يشكك فى حدوثها أصلاً، وأنا أميل إلى الشك فى بعض تفاصيل رواية خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة، حيث يقول الرواة إن رأس مالك نضج، وطاب على النار، قبل أن تكمل النار إحراق شعر رأس مالك، نظراً لكثافته.. فهل هذا معقول؟!

لكنى أريد أن نفكر معاً، ماذا لو صح ما نسب إلى على والصديق وابن الوليد وغيرهم من رجال العصر الإسلامى الأول؟.. لنفترض أنه صحيح تماماً، وقد تفاخر الكتاب قديماً وحديثاً بما نسب إلى الإمام على مع الخوارج، العقاد لم ينكر ما نسب إلى خالد بن الوليد، وراح يبحث له عن بعض التفسير والتبرير.. لنتجاهل كل ذلك، ونفترض جدلاً أن ما نسب إليهم جميعاً صحيح تماماً.. وأن آخرين غيرهم من رجال الإسلام الأوائل فعلوا مثل ذلك.. هل نكون ملزمين به ومطالبين بأن نكرره فى عصرنا؟ وبمعنى آخر: هل التاريخ الإسلامى- وتحديداً بعض مشاهده - تاريخ مقدس، يجب أن نحتذيه وأن نسير عليه، وأن نفعل مثلهم؟!

فى مصر إلى الآن، يحتفل أهالى مركز ميت غمر- دقهلية، سنوياً بمولد محمد بن أبى بكر الصديق - شقيق السيدة عائشة أم المؤمنين، وتقول كتب التاريخ إن خصومه - وكانوا من أنصار عمرو بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان- شقوا بطن حمار، ثم وضعوه فيه حياً، وأحاطوه بالجير الحى، ثم قاموا بإحراق الجير وهو فى القلب منه، ومات على هذا النحو. هذه الرواية لم ينكرها كثيرون، بل وجدت التأييد، واعتبرها البعض انتقاماً إلهياً لمشاركته فى مقتل الخليفة الثالث، فهل يمكن أن نفعل ذلك اليوم بأى من خصومنا، هكذا بلا محاكمة وبهذا المستوى من البشاعة..؟!

هذا ما لا نريد أن نفكر فيه ونتساءل حوله.. بل راحت تنشر آراء تكاد تبرر ما فعله الدواعش فى الطيار معاذ.. ويقال إن هتلر لم يحسب على المسيحية، وهذا صحيح تماماً، كل يحاسب على الفكرة التى يعلنها، هتلر حسب على النازية، والأصول الفكرية والفلسفية للنازية من المسيحية وكل الأديان، والدواعش يحسبون أنفسهم، ويقدمون ما يستدلون به باعتباره صحيح الإسلام، ونحن لا نرد بأعلى صوت، كى نقول للعالم، هؤلاء، ليسوا الإسلام، بل ليسوا منه فى شىء.

طالبنا مراراً، وبح صوتنا، بضرورة دراسة التاريخ الإسلامى وكتب التراث، ونقيم قطيعة معرفية مع كثير مما جاء فيها، نحن- الآن - نندد بالحضارة الغربية بسبب «المثلية الجنسية» وننسى أن الكثير من الكتب التراثية فيها أبواب كاملة لوقائع «الغلمان» وما مثلوه فى التاريخ العربى والإسلامى، وقد شكلوا فئة وطبقة كان لها من النفوذ السياسى والاجتماعى الكثير والكثير.

«الغلمنة» هى ما يسمى الآن المثلية الجنسية. وللجاحظ رسالة عنوانها «فى المفاضلة بين الجوارى والغلمان» وابن القيم، تلميذ ابن تيمية، لديه فصل فى «حكم واطئ البهيمة»، أى الذى يقيم علاقة جنسية كاملة مع ناقة أو نعجة أو جاموسة وهكذا..!! وبدافع الكسل المعرفى والعلمى وبنفاق الغوغائية يصيح بعضنا بألا تمسوا هذا التراث أبداً، وأن أى دعوة لإعمال النقد العلمى والتاريخى فيه، يتهم صاحبها بالتحريف.. وهذا فإن الجماعات الإرهابية لم تظهر من فراغ، فقد وجدت لنفسها تراثاً تستند إليه، دون أن تمتد له يد البحث والنقد.

الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ومن ثم فإن إلزامنا بنموذج تاريخى معين للإسلام، حتى لو كان منسوباً إلى شخصية عظيمة فى التاريخ الإسلامى، مثل خالد بن الوليد أو على بن أبى طالب - ضد طبيعة وروح هذا الدين.

إحراق معاذ يفرض علينا تحديات كبيرة وأسئلة محرجة أتمنى أن نكون قادرين على مواجهتها.