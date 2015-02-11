اذبحوا عمر جابر أو اقتلوه...

لم يرتكب عمر جابر خطيئة بامتناعه عن لعب المباراة المشؤومة، الغربان كانت تحوم حول شجر استاد الدفاع الجوى، سُحُب الدخان المسيل للدموع أعجزته تماما. تفهم الخلوق إسماعيل يوسف الحالة التى عليها عمر جابر، جنبه المباراة.

قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، عندما فاحت رائحة الموت تهب من خارج الاستاد على الفيسبوك، صرخت جماهير «الوايت نايتس» من خلف المرمى تطالب لاعبيها بالانسحاب، «انسحبوا.. انسحبوا».. وتنادى عليه تحديدًا: «يا عمر.. تعال»، ذهب عمر يكاد يبكى، يترجاهم بفانلة الزمالك، يهدئ من ثورتهم، علشان خاطر الزمالك، لم يفلح فى مسعاه، عاد إلى الدكة ملوماً محصوراً.

كل جريرة عمر أنه لم يلعب المباراة، حتى كابتن الزمالك حازم إمام طلب عدم اللعب، ومثله كثير من لاعبى الزمالك كادوا يمتنعون، أثبتوا أنهم كبار، تغلبوا على أحزانهم، عمر لم يكتم أحزانه، لم تتحمل أعصابه، عمر حالة تكررت قبلا، أبوتريكة فى تماهيه مع حزن الأولتراس نموذج ومثال، لا عمر إخوانى، ولا أبوتريكة إرهابى.. ولو كرهتم.

يقينا الشاب عمر جابر على الفيس يختلف عن اللاعب عمر جابر فى الملعب يترجى الجماهير، على الفيس يتماهى مع أصحابه، يشاطرهم الأحزان: «لو سأترك الكرة وأتسول بعدها لن ألعب وإخوتى يموتون فى خارج الملعب، كنت معهم فى السراء والضراء، وليتنى كنت معهم فى الموت، وحقهم لن يضيع».

عمر «هنا» لا يزايد على أحد، وفى «هنا العاصمة» يوجه رسالة لا لبث فيها إلى جمهور الزمالك يطالبهم فيها بعدم توجيه الشتائم لزملائه فى الفريق، مؤكداً عدم علم زملائه بسقوط ضحايا خلال الاشتباكات، فلنترفق بعمر جابر، ولنتركه قليلا لأحزانه، عمر شاب غاضب، حد يحتويه، حد ينصحه، وأرشح إسماعيل يوسف لهذا الدور الأبوى.

لا تذبحوا عمر جابر، لا تنحروا مستقبله الكروى، عمر شاب فى عمر شباب الوايت نايتس، لو لم يكن لاعب كرة لكان فى المدرجات مشجعا، جيل لا نملك من أمره شيئا، حزن عمر جابر وغضبه مفهوم، الوايت نايتس أصحابه، جرب تمنع ابنك عن أصحابه، سيتمرد على السلطة الأبوية، ويزايد على أبيه.

حنانيكم، بالراحة على الشاب الموهوب، لا تذبحوه بسكين المحرضين، لا تنحروه على مذبح الوايت نايتس، لا نبرئ المحرضين أبداً، أياديهم مخضبة بالدماء، صفحات «الوايت نايتس» شاهدة عليهم، ولكن عمر جابر لم يحرض، ولم يشجع على تحريض، ولم يخطط، ولم يشارك فى تخطيط، عمر جابر فقط مكلوم، أصحابه ماتوا، كل مشكلته إنه بيحب أصحابه.

عمر جابر يصلح رسولاً مؤتمناً إلى قلوب وعقول شباب «الوايت نايتس» الصالحين، ليسوا القتلة المحرضين، ينادون عليه حبا، وبالحب نصنع المعجزات مع المغررين، يصلح من حالهم، يبلسم جراحهم، ويحتوى غضبهم، عمر جابر ابن الزمالك، ليس ابن حرام، ألم تسمعوه يترجى الجماهير باسم الزمالك «علشان خاطر الزمالك».. طيب اسمعوه قبل أن تذبحوه.