ماذا حدث لصحافتنا؟ لماذا صارت قروية إلى هذا الحد؟ لا تهتم إلا بما يحدث فى القرية المحلية التى تصدر بها، لقد رحلت عن عالمنا، منذ أيام، واحدة من كبرى الكاتبات فى العالم، وهى الجزائرية المقيمة فى فرنسا، آسيا جبار، فلم يتوقف إعلامنا عندها لحظة، بل انساق وراء الحوادث الصغيرة التى تقع فى الشارع المصرى.

لقد كانت آسيا جبار (78 عاماً) أول سيدة تحصل على عضوية الأكاديمية الفرنسية فى تاريخها، كما كانت عضوة بالأكاديمية البل جيكية، فقد كانت حجة لا يستهان بها فى اللغة الفرنسية، وفى الأدب والثقافة، وكانت روايتها Fantasia «الخيال» من العلامات الفارقة فى تاريخ الأدب العربى المكتوب بالفرنسية، وقد بدأت حياتها الأدبية برواية «العطش» عام 1957، حين اختارت لنفسها اسم آسيا جبار، بدلا من اسمها الحقيقى وهو فاطمة الزهراء، وهى التى قالت «الأشياء الصغيرة تأتى دائماً فى لفافات كبيرة»، والتى صارت بعد ذلك مثلاً فى اللغة الفرنسية.

إن صحافتنا لا تمل الهجوم على الصورة النمطية المشوهة التى يقدمها الإعلام الغربى للمرأة العربية، ولثقافتنا التى يتهمونها بالتخلف والعنف والإرهاب، وها هى آسيا جبار مثال للمرأة العربية المستنيرة والمتقدمة التى أكبرتها الأوساط الأدبية والثقافية فى العالم، لكننا لم نكترث لها وكأنها ليست عربية، وكأنها ليست التجسيد الحى للصورة المشرقة التى نبحث عنها للمرأة العربية.

وبعيدا عن المؤلفات الغزيرة التى تركتها آسيا جبار وراءها، ومنها «نساء الجزائر» (1980) و«شقيقة شهرزاد» (1987) و«أبناء العالم الجديد» (1962)، كانت آسيا جبار مدافعة قوية عن المرأة العربية وقضاياها، ونجحت بالفعل فى أن تقدم الصورة الإيجابية كلها والتى كان علينا أن نلقى عليها الضوء أمام العالم.

لقد كانت آسيا جبار على قائمة ترشيحات جائزة نوبل خلال السنوات الأخيرة وتردد اسمها أكثر من مرة حين اقتربت من الفوز بالجائزة، وقد حاربت معركة الدين الإسلامى وانتصرت له، ويكفى أن نعود لكتابها «بعيداً عن المدينة» الذى تقع أحداثه فى عصر الرسول، والذى يقدم الصورة الحقيقية للدين الإسلامى وللمبادىء السامية التى قام عليها.

وتتميز آسيا جبار بين الكتّاب العرب الذين يكتبون بالفرنسية بأنها لم تولد فى فرنسا ولا عاشت بها صباها، وإنما هى جزائرية أصيلة ولدت فى بلادها وعاشت بها معظم سنوات عمرها ولم تنتقل إلى فرنسا إلا فى سنواتها المتقدمة، ورحيلها خسارة كبيرة للأدبين العربى والفرنسى.

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