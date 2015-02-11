نحن والغرب

أفكر فى أنه تربطنا بالغرب تلك العلاقة الشهيرة التى يسمونها (الحب/ الكراهية) فكل هؤلاء الذين يعبرون ليل نهار عن كراهيتهم للغرب المجرم الخبيث الذى لا يكف عن التآمر علينا، يسعدهم كل السعادة أن يقيموا فيه وأن يحصلوا على درجاتهم العليا من عنده، وأن يعملوا فى أى وكالة من وكالاته. لا يضيرنا بالطبع هذا الحب الذى يعملون على إنكاره، أما الكراهية المعلنة بقوة وإلحاح فهى فقط ما يمكن أن يسبب لنا أضراراً بالغة فى حالة أن يكونوا أصحاب ولاية علينا. كأن يكونوا إعلاميين، أساتذة جامعات، مفكرين استراتيجيين من النوع الذى تعج به الساحة هذه الأيام... إلخ، إلخ.

أعرف بالطبع مدى ما يمكن أن تصنعه الغيرة بالبشر، وأعرف أن تقدم الغرب السريع فى ميدان العلم بما ينتجه من اختراعات كل ثانية، بالإضافة لقوة التشريع وقوة الدولة والمستوى العالى لحقوق الإنسان، لا شك أن كل ذلك يشعر مثقف العالم الثالث بالغيرة التى تتحول، حتى بغير إرادة منه أو رغبة، إلى كراهية تخفى حبه العميق للغرب وحبه له.

ربما كانت هناك أيضا جذور بعيدة لهذا الخوف، الذى يعبر عن نفسه فى كراهية المثقف للغرب، وهى جذور أبعد من عصور الاحتلال ومن الحرب الصليبية، وحتى الآن يقول المثل الشعبى (مفيش حاجة تيجى من الغرب تسر القلب)، ربما يكون ذلك راجعاً إلى أن جبانات مصر الفرعونية كانت تقع غرب النيل. وحتى فى الأدب نحن نستخدم الكلمة بمعنى النهاية أو الموت.

هذه الازدواجية لم تشكل خطرا من قبل على الصحة النفسية للمصريين. ولكن بعد تلك الاختراعات المتتالية لتكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة، جعلت المثقف المصاب بهذا النوع من الغيرة يشكل خطرا حقيقيا على جموع الشعب المصرى لأنه ببساطة يزيف وعيهم بالدنيا. فعندما يحدثهم هو وضيوفه وأصحاب المداخلات عن الغرب المجرم الذى يكيد لنا فى كل لحظة، فلا شك أنه يصيب الناس بإحساس قوى بالعجز والضعف واليتم وكلها انفعالات سلبية عرضة لأن تتفجر فى أى لحظة.

على سبيل المثال، أمريكا تحارب الإرهاب. بالطبع هناك من يرى أنها تحاربه بأساليب غير كافية للقضاء عليه، أما المذيع الكاره المحب فيقول: أمريكا تدعى أنها تحارب الإرهاب.

الفكرة المسيطرة عليه هى أن الغرب وغد شرير يظهر غير ما يبطن وعندما يفعل شيئا جيدا فهو كاذب يلجأ للادعاء.

ولما كان الفرد باحثاً عن السلامة يمشى فى حماية الجماعة، كان لابد له أن يعتنق أفكارها الشائعة هكذا تمضى بنا الأيام لنصنع مجتمعاً أهم ما يميزه هو الخوف وانعدام الثقة فى نفسه.

إننى أطلب من السادة أصحاب محطات التليفزيون الخاصة فى مصر أن يتفرغ كل منهم لمدة أسبوع كامل يشاهد فيه البرامج التى تقدمها محطته وما يقال فيها. وأن يسأل نفسه بعد ذلك: هل أنا أنشأت هذه المحطة لكى تشيع بين الناس هذا الكلام الفارغ؟

أيها السادة.. للكلمة المطبوعة سحر، وللكلمة المنطوقة أمام الكاميرا سحر أشد.. فإذا كان لابد من السحر فلا داعى لأن تسحرونا قروداً.