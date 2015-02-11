أخبار عاجلة

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عمر جابر: أتمنى أن أكون نصف أبوتريكة فقط

Google+ Print
عمر جابر: أتمنى أن أكون نصف أبوتريكة فقط عمر جابر: أتمنى أن أكون نصف أبوتريكة فقط

يتمنى عمر جابر لاعب الزمالك أن يحقق نصف ما حققه لاعب الأهلي المعتزل محمد أبوتريكة وذلك ردا على تصريحات رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور.

منصور أكد أنه لن يسمح بوجود أبطال من ورق في ناديه، وعلى أنه لن يقبل بوجود أبوتريكة جديد في الزمالك، وذلك تعقيبا على رفض جابر خوض لقاء إنبي والذي شهد قبل بدايته سقوط 22 مشجعا للفريق الأبيض بعد اشتباكات مع قوات الأمن.

ورد جابر على تصريحات رئيس الزمالك قائلا:"أتمنى أن أكون نصف أبوتريكة فقط".

وأضاف"لقد عرفت أبوتريكة عن قرب في أوليمبياد لندن، وأتمنى أن أحقق نصف ما حققه ذلك اللاعب الكبير كرويا، وأن أحتذي بأخلاقه الرفيعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع