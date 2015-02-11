عمر جابر: أتمنى أن أكون نصف أبوتريكة فقط

يتمنى عمر جابر لاعب الزمالك أن يحقق نصف ما حققه لاعب الأهلي المعتزل محمد أبوتريكة وذلك ردا على تصريحات رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور.

منصور أكد أنه لن يسمح بوجود أبطال من ورق في ناديه، وعلى أنه لن يقبل بوجود أبوتريكة جديد في الزمالك، وذلك تعقيبا على رفض جابر خوض لقاء إنبي والذي شهد قبل بدايته سقوط 22 مشجعا للفريق الأبيض بعد اشتباكات مع قوات الأمن.

ورد جابر على تصريحات رئيس الزمالك قائلا:"أتمنى أن أكون نصف أبوتريكة فقط".

وأضاف"لقد عرفت أبوتريكة عن قرب في أوليمبياد لندن، وأتمنى أن أحقق نصف ما حققه ذلك اللاعب الكبير كرويا، وأن أحتذي بأخلاقه الرفيعة".