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محافظ سوهاج يحيل مدير مدرسة للتحقيق بسبب التقصير في زيارة ميدانية باحد المدارس بجرجا‎

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محافظ سوهاج يحيل مدير مدرسة للتحقيق بسبب التقصير في زيارة ميدانية باحد المدارس بجرجا‎ محافظ سوهاج يحيل مدير مدرسة للتحقيق بسبب التقصير في زيارة ميدانية باحد المدارس بجرجا‎

احال الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج مدير مدرسة بيت خلاف الابتدائية بالظهير الصحراوى غرب مركز جرجا للتحقيق معه بسبب التقصيرفى اداء العمل باجراء الصيانة الخفيفة والدورية .

حيت تلاحظ وجود وصلات واسلاك كهرباء خارج الحائط مما يعرض التلاميذ للخطر واستغلال بعض حجرات المدرسة كمخازن دون مراعاة شروط الصحة والسلامة المهنية وعدم وجود عامل نظافة بالمدرسة ادى الى سوء حالة النظافة بالفصول ودورات المياه وفناء المدرسة بالاضافة إلي وجود عجز مدرسين لبعض المواد.
> جاء ذلك خلال جولته الميدانية التفقديه بقرية بيت خلاف والمنطقة الصناعية بغرب جرجا وكوبري جرجا العلوى ورافقة خلالها المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عادل عبداللطيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا .

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