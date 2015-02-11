Make Up For Ever تقدّم مجموعة أساس الماكياج Step 1 Skin Equalizer الجديدة لبشرة مثالية

إحصلي على ماكياج ثابت ومثالي مع STEP 1 SKIN EQUALIZER

لطالما رغبت النساء في الحصول على ماكياج مثالي دون لفت الأنظار لكثافته. يلعب أساس الماكياج دوراً أساسياً في تهيئة البشرة قبل تطبيق كريم الأساس للحصول على بشرة مضيئة ومثالية. لذا تقدّم MAKE UP FOR EVER الخبيرة في عالم أساس الماكياج، STEP 1 Skin Equalizer المثالي لمعالجة أي بشرة.

يعمل أساس الماكياج STEP 1 Skin Equalizerليس فقط على تهيئة البشرة قبل كريم الأساس بل يعمل أيضاً على معالجة أي مشكلة في البشرة وتوحيدها لتحصلي على بشرة رائعة الملمس، ناعمة ومشرقة. تمّ إبتكار 6 صيغ لمعالجة 6 مشاكل في البشرة لضمان حصولك على بشرة مثالية ذات تغطية لونية موحّدة وماكياج ثابت سهل التطبيق.

يتوفّر STEP 1 Skin Equalizer ضمن فئتين: STEP 1 Skin Preparators (المطفي، الملطّف، المرطّب والمغذّي) وهي مجموعة أساسية على كل إمرأة وخبير تجميل الحصول عليها، تعمل على تصحيح مشاكل البشرة سواء كانت بشرة ذهنية، جافة أو ذات شوائب وعيوب. أماّ الفئة الثانية، فهي STEP 1 Color Correctors، تتوفّر في عدّة ألوان لتعمل على توحيد وتصحيح لون البشرة بتعدّد تدرجاتها اللونية.

STEP 1 Skin Preparators:

- أساس الماكياج المطفي STEP 1 Mattifying Primer: الحل المثالي للتخلّص من اللّمعة الزائدة في البشرة. يُساهم أساس الماكياج الشفاف في الحصول على بشرة مطفية فوراً ولفترة زمية طويلة.

- أساس الماكياج المنعّم STEP 1 Smoothing Primer: أساس الماكياج الأشهر ضمن المجموعة. تُستخدم هذه التركيبة السلسة الغير ذهنية على البشرة ذات الشوائب والمسام الواسعة للحصول على بشرة ملساء وتخفيف الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

- أساس الماكياج المرطّب STEP 1 Hydrating Primer: غالباً ما تظهر علامات التعب ولون باهب على للبشرة الجافة. يعمل أساس الماكياج هذا بتركيبته المائية على إضفاء الماء والإنتعاش فوراً للبشرة لتظهر منتعشة وصحّية.

- أساس الماكياج المغذّي STEP 1 Nourishing Primer: يعمل أساس الماكياج بتركيبته الكريمية على تغذية البشرة الجافة وإعادة مرونتها لتبدو رطبة وصحّية.

STEP 1 Color Correctors:

يتوفّر أساس الماكياج STEP 1 Color Corrector بـ 6 ألوان مختلفة (الأخضر، الزهري الفاتح، الأزرق، المشمشي، الأصفر والكراميل) مناسبة لجميع ألوان البشرة من الفاتحة إلى الداكنة حيث يعمل أساس الماكياج على معالجة وتوحيد لون البشرة سواء بتصحيح البقع الحمراء أو إضفاء حيوية للبشرة الباهتة.

- أساس الماكياج المصحّح للبقع الحمراء STEP 1 Redness Correcting Primer: يوحّد لون البشرة ويرطّبها ويصحّح البقع الحمراء على سطح البشرة.

- أساس الماكياج لبشرة مشرقة STEP 1 Radiant Primer (الزهري الفاتح): يوحّد لون البشرة ويرطّبها ويُضفي إشراقة للبشرة الفاتحة إلى المتوسّطة اللون.

- أساس الماكياج لبشرة مشرقة STEP 1 Radiant Primer (الأزرق): يوحّد لون البشرة الباهتة ويرطّبها ويُضفي إشراقة للبشرة الفاتحة إلى المتوسّطة اللون.

- أساس الماكياج لبشرة مشرقة STEP 1 Radiant Primer (المشمشي): يوحّد لون البشرة ويرطّبها ويُضفي إشراقة للبشرة المتوسّطة إلى السمراء اللون.

- أساس الماكياج لبشرة مشرقة STEP 1 Radiant Primer (الأصفر): يوحّد لون البشرة ويرطّبها ويُضفي إشراقة للبشرة المتوسّطة إلى الحنطيّة اللون.

- أساس الماكياج لبشرة مشرقة STEP 1 Radiant Primer (الكراميل): يوحّد لون البشرة ويرطّبها ويُضفي إشراقة للبشرة السمراء إلى الداكنة اللون.