"مكياجي" تطلق تشكيلة مستحضرات 22K Spring للربيع

استعدي لموسمٍ مليءٍ بالتألق والروعة مع إطلاق "مكياجي" لتشكيلة الربيع لموسم 2015. وتتنوع التشكيلة الجديدة بين مستحضرات العيون والشفاه والخدود وحتى الأظافر ضمن مجموعةٍ فاخرة وشاملة لموسم كله تألق.

وفي إضافة جديدة كليّاً على تشكيلة المستحضرات الأفضل مبيعاً، تأتي مستحضرات طلاء الأظافر 22K Silk Finish بألوان تنبض بالحيوية والروعة مثل لون السماء المبهر والمستوحى من عارضات الأزياء الساحرات بإطلالاتهن. وسيمنح طلاء الأظافر الجديد أظافرك لمسة ناعمة وحريرية بمجرد تطبيقه مرتين فقط دون الحاجة لوضع طبقة طلاء الأظافر العلوية.

حافظي على جاذبية خديك لتعكس جمالك وأنوثتك مع أحمر الخدود المطفي 22K Stunning Matte Baked Blush الذي يمنحك اللون الساحر بالإضافة إلى راحة البشرة طوال اليوم. كما يقدم لك إمكانية اختيار لون مطفي متألق أو لون متوهج رائع بفضل خياراته المميّزة من الألوان مثل المشمشي ولون البشرة المطفي اللذان يُظهران ملامح الوجه ويبرزان جماله بشكل كبير.

ولأن للشفاه مكانتها الدائمة في عالم الجمال، تطرح "مكياجي" حمرة الشفاه 22K Tempting Lipstick التي تأتي بتركيبة حديثة وفعالة بحيث تدوم لثمان ساعات محافظةً على شفاهك مثالية وجذابة. وبفضل احتوائها على الفيتامينات بشكل غني، تمنح حمرة الشفاه 22K Tempting Lipstick شفاهك انتفاخاً فاتناً بتأثير طبيعي لتظهري بأجمل طلّة.

ولطالما كانت العيون بوابة للتعبير عن شخصية كل امرأة، لذا قامت "مكياجي" بالتركيز على ماكياج العيون ووفّرت مختلف المستحضرات التي تُظهر جمالك الحقيقي. وتبدأ مستحضرات العيون بظلال العيون 22K Magnetizing Illuminating Eye Shadow التي تأتي بلون Fairytale Blue لعيون جريئة تسحر الأنظار. كما يمكنك استخدامه جافاً لإطلالة ناعمة لامعة أو رطباً لإطلالة معدنية كثيفة التأثير حسب ما تفكرين بارتدائه في إطلالتك.

ولإضافة لمسة من اللمعان والتألق، إليك محدد العيون السائل 22K Fabulous و قلم تحديد العيون 22K Intense. كل ما عليك فعله هو تطبيق لمسة بكل سهولة من قلم تحديد العيون طويل الأمد بفضل تركيبته الشديدة الكثافة والمقاومة للماء وبفضل سهولة انزلاقه وقابليته للسحب ليمنحك تحديداً مستقيماً ومثالياً. أما محدد العيون السائل فوظيفته تغطيةٌ مكثفة دقيقة ومقاومة للماء لتستمر لفترة طويلة وتحافظ على نظراتك لامعة وجذابة في مناسباتك الخاصة.

وفي خطوة جديدة كليَاً قامت مكياجي بابتكار ماسكارا تصل إلى أدق رموشك، حيث تأتي ماسكارا 22K Amazing Volume & Define Mascara المزدوجة بخيارين إحداهما ناعم وطبيعي لرموش محددة وأكثر دقة والآخر غنيّ ليغطي كل رموشك من جذورها ويمنحك رموشاً مكثفة وساحرة، أو يمكنك المزج بينهما لتحصلي على إطلالة دراماتيكية احترافية.

تشكيلة مستحضرات 22K Spring لموسم ربيع 2015 في جميع متاجر "مكياجي"