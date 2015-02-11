تعرف على استاد الكارثة عن قرب

سيرتبط اسم ملعب الدفاع الجوي بفاجعة وفاة 22 مشجعا للزمالك لسنوات مقبلة .. لكن لماذا حدثت الكارثة رغم أنه ملعب يمكنه استقبال مباراة بكأس العالم حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويستعرض FilGoal.com ملعب الدفاع الجوي عن قرب ليضع متابعيه في الصورة.

يقع ملعب الدفاع الجوي (30 يونيو) في مدينة التجمع الخامس على أطراف القاهرة ويسع لـ30 ألف متفرج.

هناك ثلاث بوابات فقط في ملعب الدفاع الجوي، أولها بوابة تذهب بالحضور إلى المقصورة الرئيسية ومدرجات الدرجة الأولى يمين ويسار.

أما البوابة الثانية التي تبعد عن الأولى بنحو كيلو متر مربع فتذهب بالمشجع إلى مدرجات الدرجة الثالثة يسار.

فيما يذهب المشجع الذي يمر من البوابة الثالثة (بوابة الفاجعة) إلى مدرجات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة "يمين".

الثلاث مداخل يتواجد بها بوابة لكشف المعادن والمفرقعات، وبوابة ألكترونية أخرى يمر منها من يملك تذكرة حضور.

المثير أن الاستاد الذي حدثت به الكارثة يعترف به الاتحاد الدولي أنه ملعب مكتمل الأركان ويمكنه استضافة مباراة بكأس العالم، وذلك حينما حضر وفدا من الفيفا لمعاينة الملعب قبل لقاء غانا في تصفيات كأس العالم 2014 العام قبل الماضي.