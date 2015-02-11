أخبار عاجلة

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على استاد الكارثة عن قرب

Google+ Print
تعرف على استاد الكارثة عن قرب تعرف على استاد الكارثة عن قرب

سيرتبط اسم ملعب الدفاع الجوي بفاجعة وفاة 22 مشجعا للزمالك لسنوات مقبلة .. لكن لماذا حدثت الكارثة رغم أنه ملعب يمكنه استقبال مباراة بكأس العالم حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويستعرض FilGoal.com ملعب الدفاع الجوي عن قرب ليضع متابعيه في الصورة.

يقع ملعب الدفاع الجوي (30 يونيو) في مدينة التجمع الخامس على أطراف القاهرة ويسع لـ30 ألف متفرج.

هناك ثلاث بوابات فقط في ملعب الدفاع الجوي، أولها بوابة تذهب بالحضور إلى المقصورة الرئيسية ومدرجات الدرجة الأولى يمين ويسار.

أما البوابة الثانية التي تبعد عن الأولى بنحو كيلو متر مربع فتذهب بالمشجع إلى مدرجات الدرجة الثالثة يسار.

فيما يذهب المشجع الذي يمر من البوابة الثالثة (بوابة الفاجعة) إلى مدرجات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة "يمين".

الثلاث مداخل يتواجد بها بوابة لكشف المعادن والمفرقعات، وبوابة ألكترونية أخرى يمر منها من يملك تذكرة حضور.

المثير أن الاستاد الذي حدثت به الكارثة يعترف به الاتحاد الدولي أنه ملعب مكتمل الأركان ويمكنه استضافة مباراة بكأس العالم، وذلك حينما حضر وفدا من الفيفا لمعاينة الملعب قبل لقاء غانا في تصفيات كأس العالم 2014 العام قبل الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع