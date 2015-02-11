عمر جابر: اللاعبون علموا بوجود وفيات قبل دخول الملعب ولكن!

أكد عمر جابر لاعب نادي الزمالك أن زملائه في الفريق كانوا على علم بوجود وفيات بين صفوف مشجعي الفريق خلال وجودهم في حافلة الفريق قبل لقاء إنبي.

وفقد 22 مشجعا لنادي الزمالك أرواحهم أمام ملعب الدفاع الجوي بعد اشتباكات مع قوات الأمن وذلك قبل لقاء الفريق الأبيض وإنبي في الدوري المصري.

وكان جابر قد رفض المشاركة في المباراة بعد مطالبة الجماهير له بعدم خوض اللقاء، مما جعل باقي اللاعبين يتعرضون لهجوم لاذع من الجمهور بعد لعبهم.

وتحدث لاعب الزمالك في تصريحات تليفزيونية قائلا: "عرفنا من الجمهور ونحن في الحافلة بوجود اشتباكات ووفيات"، مضيفا"تحدثت مع إسماعيل يوسف وأحد أعضاء الجهاز الفني وأبلغوني بعدم لعب المباراة".

ولكن عاد جابر وأوضح أنه وصلت رسالة للجهاز الفني بعدم وجود ضحايا، وطالبوه مع زملائه بالمشاركة في المباراة، لكنه رفض بشكل قاطع خوض اللقاء.

وأكمل"عندما علمت بوجود اشتباكات وشاهدت إطلاق قنابل الغاز على اللاعبين قررت عدم اللعب مطلقا، هذا بالإضافة للإعياء نتيجة استنشاق الغاز".

وتابع متسائلا"هل من المنطقي أن أعرف وجود وفيات ولا أبلغ اللاعبين، وأحتفظ بتلك المعلومة لنفسي"؟

ونفى لاعب الزمالك ما تردد عن أنه قرر عدم المشاركة في اللقاء حتى يكون بطلا أمام جمهور فريقه وحده، مؤكدا أنه لا يحتاج لتلك التصرفات مطلقا.

في الوقت ذاته، أكد جابر أن لاعبي الفريق كانوا يمتلكون هواتفهم أثناء وجودهم في غرفة خلع الملابس، ولم يتم سحبها منهم مثلما يشاع.