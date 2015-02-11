أخر دربي بجمهور - كيف انتهت مباراة قمة بدون تذاكر في سلام

هل من الصعب السيطرة على جماهير لا تحمل تذاكر؟ ماذا لو كانت المباراة بين أكبر فريقين في القارة الإفريقية.

مباراة الأهلي والزمالك في يوليو 2013 بدوري أبطال إفريقيا تقرر إقامتها في الجونة وأعلن كل من مجموعتي أولتراس أهلاوي وأولتراس وايت نايتس المنتميتين للناديين اعتزامهما حضور المباراة.

فكيف استطاع نادي الجونة مستضيف المباراة على ملعبه أن يخرج بالمباراة لبر الأمان رغم عدم طرح تذاكر لها.

أحمد الصحيفي المشرف على قطاع الكرة بالجونة قال لـFilGoal.com "نظمنا مباراتين الأولى بجمهور والثانية كانت بدون جماهير بسبب عقوبة على الأهلي".

وأضاف "الأولى كانت تحدي لنا وكنا نعرف أنها مخاطرة لأن الظروف الأمنية وقتها كانت أصعب بكثير من الوقت الحالي لكننا رأينا أنها ستعطي انعكاسا طيبا لمصر وستعيد الحياة إلى الرياضة مجددا".

وتابع "بدأنا الاتصالات مع الأمن ووضعنا خطة شاملة حتى نستطيع الخروج بالمباراة إلى بر الأمان".

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أن سجل أحمد جعفر للزمالك قبل أن يتعادل محمد أبو تريكة للأهلي.

وقال "الأمن كانت مهمته ألا يتسلل أحد من خلال كمين يتم فيه التفتيش بطريقة أدمية حتى لا يستفزوا الشباب ثم توصيلهم لملعب المباراة بأمان".

وأضاف "من الناحية الأخرى فتحنا قنوات اتصال مع الأولتراس ونسقنا معهم من خلال أصدقاء وبالفعل التزموا لأقصى درجة وهو ما يعني أن الحوار معهم واحتوائهم يجلب نتائج إيجابية".

وأردف الصحيفي "المباراة مرت بسلاسة شديدة سواء من جمهور الفريقين أو من الأمن والجميع كانوا سعداء أنها مرت بسلام".