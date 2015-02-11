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إسماعيل يوسف لعمر جابر: لماذا لم تغادر الملعب بعد معرفتك بسقوط ضحايا؟

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إسماعيل يوسف لعمر جابر: لماذا لم تغادر الملعب بعد معرفتك بسقوط ضحايا؟ إسماعيل يوسف لعمر جابر: لماذا لم تغادر الملعب بعد معرفتك بسقوط ضحايا؟

يشكك إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك في أقاويل لاعبه عمر جابر الذي رفض المشاركة في مباراة إنبي التي شهدت كارثة وفاة عددا من مشجعي النادي الأبيض.

وشهدت مباراة الزمالك وإنبي التي كانت تقام في الدوري المصري على ملعب الدفاع الجوي قبل بدايتها فقدان 22 مشجعا للفريق الأبيض لأرواحهم بعد اشتباكات مع قوات الأمن.

ونفى يوسف في تصريحات تليفزيونية حديث جابر حول علمهم بسقوط ضحايا أثناء منع الجماهير لحافلة الفريق من الدخول إلى ملعب الدفاع الجوي.

وأكمل"أبلغت جابر بنيتنا عدم المشاركة في المباراة نتيجة تأخرنا في الوصول للملعب، والإعياء الشديد الذي ظهر على بعض اللاعبين بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وتابع"إذا كان عمر متأكدا بسقوط ضحايا، فلماذا لم يغادر الملعب وجلس بجوارنا على دكة البدلاء"؟

وأتم موجها حديثه لجابر"أنا أعرف جيدا إنه حال تأكدك بسقوط ضحايا، فإنك كنت لتغادر الملعب فورا".

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فيديو اليوم السابع