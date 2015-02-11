مصادر بالمعارضة السورية : ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في قصف جوي بريف دمشق إلى 40 شخصا

كشفت مصادر في المعارضة السورية عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في القصف الجوي على مدينة دوما بريف دمشق إلى 40 شخصا.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية الليلة عن المصادر قولها إن هناك عشرات الجرحى جراء القصف وأن بعضهم حالته خطيرة مما قد يؤدي إلى زيادة في عدد القتلى.

وفي الأثناء جدد الطيران المروحي قصفه بالبراميل المتفجرة على مناطق في مدينة داريا في الغوطة الغربية، فيما تعرض حى الوعر شمال غربي مدينة حمص لقصف من قبل القوات الحكومية والميليشيات الموالية بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين.

> أ ش أ