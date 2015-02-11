الرئيس السيسي لوكالة أنباء روسية: مصر لا تتعرض لمصالح الآخرين كما لا تقبل أن يتدخل أي طرف في شئونها

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحوار تليفزيوني لوكالة الأنباء الروسية “روسيا سيغودنيا” اليوم الثلاثاء، وقد أجرى اللقاء معه ديميتري كيسيلوف، مدير عام الوكالة والعضو بالوفد الرسمي المرافق للرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين”.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تناول في هذا الحوار عدداً من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، وكذا دور مصر على المستويين العربي والأفريقي، فضلاً عن إمكانيات إعادة تنشيط التعاون المشترك بين البلدين سواء من خلال المشروعات التنموية مثل محطة الطاقة النووية بالضبعة أو من خلال التنسيق إزاء القضايا الإقليمية مثل الأزمة السورية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي حرص على توجيه التحية للشعب الروسي، وكذلك التقدير للرئيس بوتين، مشيراً إلى أن حفاوة الاستقبال للرئيس الروسي خلال زيارته الحالية للقاهرة إنما تعكس تقدير الشعب المصري لروسيا ومواقفها المساندة لمصر، ولاسيما في أعقاب ثورة 30 يونيو، فضلاً عن الرغبة في الترحيب الواسع بالرئيس بوتين على وجه الخصوص، ارتباطاً بالمكانة المتميزة التي يتمتع بها في نفوس المصريين، بالنظر لاحترامه لإرادتهم في التغيير والتي ظهرت في ثورة 30 يونيو.

وأشار الرئيس السيسي كذلك إلى أن مصر تحرص منذ قيام ثورة 30 يونيو على تنشيط دوائر سياستها الخارجية، وبناء علاقات تعاون وثيقة بمختلف دول العالم، كما تبتعد عن أي استقطاب أو محاور،

وحول إمكانية التعاون بين مصر وروسيا للتعامل مع الأزمة السورية، أوضح الرئيس السيسي أن مصر حريصة على معالجة هذه الأزمة سياسياً مع الابتعاد عن أي حل عسكري لها، وتؤكد كذلك على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتحذر من مخاطر تقسيمها، كما شدد الرئيس على خطورة ظاهرة المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات المتطرفة والإرهابية في سوريا، مبرزاً ضرورة التعامل مع هذه العناصر المسلحة بصورة تحفظ الأمن الإقليمي والعالمي.

واستعرض الرئيس أيضا مشروع قناة السويس الجديدة، مبرزا الدور الرائع الذى لعبه الشعب المصرى في توفير التمويل اللازم له، بما يعكس الثقة الشعبية في رؤية الدولة لأهمية هذا المشروع، الذى يدعم مسيرة التنمية في مصر، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على التجارة الدولية وعلى النقل البحري العالمي.

كما أشار سيادته لمشروع تنمية محور قناة السويس، موجهاً الدعوة للمستثمرين الروس للمشاركة فيه والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها في إطاره، ومن ذلك إمكانية إقامة صوامع للحبوب بهذه المنطقة.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي وجه الدعوة للقطاع الخاص الروسي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مبرزاً التحضيرات الجارية استعداداً لانعقاده، ومؤكداً على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار، ومن ذلك وضع القانون الموحد للاستثمار، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية ومحاربة الفساد الإداري.

وحرص الرئيس كذلك على توجيه رسالة للسائحين الروس لحثهم على القدوم إلى مصر، وزيارة مختلف مقاصدها السياحية، مؤكداً على توفر الاستقرار والأمن في كافة المناطق السياحية.

وحول إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مثلما كان عليه الوضع في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في مشروعات مثل السد العالي، أشار الرئيس إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرة الروسية من أجل إقامة محطة الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة.

> ا ش ا