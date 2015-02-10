اتفاق تعاون عسكري بين السودان والصين

وقع الجيش السوداني ونظيره الصيني اليوم الثلاثاء، على اتفاق تعاون عسكري يتضمن منحة مقدمة من بكين للخرطوم، في إطار التعاون العسكري بين البلدين، وتهدف المنحة لدعم برامج التعليم بالمؤسسات التابعة للقوات المسلحة، على رأسها جامعة “كرري”.

وتمت مراسم التوقيع بمقر وزارة الدفاع السودانية- على هامش زيارة وفد عسكري صيني رفيع المستوى برئاسة مدير العلاقات الخارجية بالجيش الصيني جوان جو، للخرطوم حاليا.

وأجرى الوفد العسكري الصيني، مباحثات مع وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، وعدد من القادة العسكريين بالسودان، تناولت التعاون المشترك والدفع بالقضايا التي تهم البلدين في مختلف الأصعدة والمجالات.

وقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم حسين، لدى لقائه الوفد الصيني بقيادة جوان بو، إن الطرفين وقعا على منحة مقدمة من الجيش الصيني في إطار التعاون العسكري بين الدولتين.

بدوره قال المسئول بالجيش الصيني، إن وفده جاء للسودان لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجال العسكري.

> أ ش أ