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وزير الداخلية الأردني: 76 ألف لاجئ سوري عادوا طواعية لوطنهم منذ اندلاع الأزمة

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وزير الداخلية الأردني: 76 ألف لاجئ سوري عادوا طواعية لوطنهم منذ اندلاع الأزمة وزير الداخلية الأردني: 76 ألف لاجئ سوري عادوا طواعية لوطنهم منذ اندلاع الأزمة

أكد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي اليوم الثلاثاء أن الأردن لا يقف عائقا أمام أي لاجئ يريد العودة إلى وطنه، موضحا أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم بشكل طوعي وبناء على طلبهم منذ اندلاع الأزمة السورية وحتى الآن بلغ نحو 76 ألفا.

وقال المجالي ، خلال جلسة رقابية عقدها مجلس النواب الأردني برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ، “إن الأردن يقوم من خلال العديد من الوزارات بكل ما يلزم لجذب المساعدات الدولية لدعمه في موضوع اللاجئين السوريين”.

وحول اعتراض أحد النواب الأردنيين على ترحيل اللاجئين إلى بلد ثالث إذا لم يتمكنوا من العودة لبلدهم وفق اتفاقية جنيف، أفاد المجالي بأن هذه الاتفاقية التي وقع عليها الأردن عام 1998 وتم تعديلها عام 2012 تنص على أن العودة الطواعية هي حق لأي لاجئ وإذا تعذرت عودته يتم نقله إلى مكان ثالث.

وشدد وزير الداخلية الأردني على أنه لا توطين للاجئين السوريين في الأردن، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي تجنيس لأي عربي قطعيا.

ومن جهته .. قال النسور”إن لا تستهتر بمجلس النواب الأردني ولا تقبل ذلك وأن محاولة الإطاحة بالنظام السياسي البرلماني هو بمرتبة الخيانة”، مشيرا إلى أن المجلس الحالي من أكثر المجالس التي شهدها إنجازا وفعالية.

أ ش أ

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