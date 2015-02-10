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بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد قرية بيت خلاف بالظهير الصحراوي غرب جرجا‎

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بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد قرية بيت خلاف بالظهير الصحراوي غرب جرجا‎ بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد قرية بيت خلاف بالظهير الصحراوي غرب جرجا‎

تفقد الدكتورايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج قرية بيت خلاف والمنطقة الصناعية بغرب جرجا وكوبري جرجا العلوى ورافقة خلالها المهندس  شعبان قنديل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس  عادل عبداللطيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا .

حيث تفقد مساكن الاسر الاولى بالرعاية وكلف رئيس مركز ومدينة جرجا باعطاء المستفيدين من الوحدات السكنية مهلة شهرا للاقامة بها وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لسحب الوحدات السكنية منهم واعادة توزيعها على من ينطبق عليها الشروط ويستحقها .

وتفقد المحافظ المبنى المتوقع نقل وحدة المرور من مدينة جرجا اليه والمبنى الاداري الذى استخدم مدرسة صناعية وتم غلقها وتشكيل لجنة هندسية من مديرية الاسكان لاعداد تقرير هندسي بمدي الصلاحية وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مركز ومدينة جرجا ومدير ادارة المرور لوضع تصور الاستغلال الامثل.

وخلال تفقد المحافظ للمنطقة الصناعية بغرب جرجا اكد على اهمية توفير الاجواء المناسبة من اجراءات وقوانين وتسهيلات لجذب المستثمرين داخل المحافظة مما يتيح توفير فرص عمل لابناء المحافظة .

وقرر المحافظ تكليف الوحدة المحلية بمركز ومدينة جرجا بازالة الاشغالات التى تعيق تنفيذ الكوبري العلوى بجرجا والتنسيق الكامل مع الشركة المنفذه للمشروع لما يمثله المشروع من اهمية للمواطنين والربط بين الطريق الصحراوي الغربي والزارعي الغربي بالطريق الشرقي ودعم فرص الاستثمار.

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