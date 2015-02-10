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الحزب المصرى الديمقراطى ينافس على 6 مقاعد فردية بالمنوفية

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الحزب المصرى الديمقراطى ينافس على 6 مقاعد فردية بالمنوفية الحزب المصرى الديمقراطى ينافس على 6 مقاعد فردية بالمنوفية

قال معتز أبو حسن امين الحزب المصرى الديمقراطى بالمنوفية :” ان الحزب ينافس على 6 مقاعد بنظام الفردى بالاضافة لدخوله تحالف الوفد المصرى، مشيرًا إلى أن الاستاذ أحمد رشاد ابو حسن تقدم بأوراق ترشحه وحصل على رمز “العلم” عن دائرة الباجور ، كما حصل الدكتور محمد شفيق عبد الله على رمز “السلم” بدائرة بندر منوف وسرس الليان.

وأضاف أبو حسن أن الحزب إختار كل من الاستاذ محمد الجمل للمنافسة بدائرة بندر شبين الكوم و رجل الاعمال خالد راشد عن دائرة مركز شبين الكوم والكشف عن مرشحين بدائرتى منوف وأشمون خلال الاسبوع الجارى.

وأوضح أمين الحزب بالمنوفية أن الحزب متلزم بتحالف الوفد المصرى عدم ترشيح منافسين بنفس الدائرة ويضم التحالف كل حزب الوفد والاصلاح والتنمية وحزب الوعى وحزب المحافظيين والكتلة الوطنية وإنضمام حزب المؤتمر والغد وحزب العدل مؤخرا للتحالف.

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