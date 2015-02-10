«خارطة طريق» مصرية - صينية لمواجهة الظلام

كشف المهندس محمد رحيم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن اعتماد خارطة طريق، لتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بالاتفاق مع الصين، باستثمارات 40 مليار جنيه.

وقال «رحيم»، لـ«المصرى اليوم»: «وقعنا اتفاقا مع شركة هاواى الصينية، لإعادة تأهيل الشبكة القومية للكهرباء، بداية من تركيب عدادات ذكية فى المنازل، وتغيير 30 مليون عداد، وتطوير مراكز المعلومات الرئيسية والفرعية».

وأشار إلى سفر وفد من الوزارة يضم 7 من قيادات الشركة القابضة، الأسبوع الماضى، إلى بكين، للتدريب على تطوير الشبكة القومية، لافتاً إلى استقبال الوزارة وفودا من الجانب الصينى، لتفعيل مذكرات التعاون الموقعة مع بكين، أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين.

وأوضح اطلاع الجانب الصينى وقيادات الشركة على طرق تحسين شبكات النقل وصيانة محطات التوليد، وتحويل الشبكة القومية إلى شبكة ذكية Smart Grid، وتطويرها، بهدف تقليل معدلات فقد الشبكة، وتقليل سرقة التيار.

وكشف «رحيم» عن تواصله مع الجهات المانحة، الدولية والمحلية، لسرعة تطوير قطاع الكهرباء، لافتا إلى مواجهة القطاع تحديات كبرى.

وعلى صعيد انقطاع التيار، أعلنت الوزارة، فى بيان، أمس، تصاعد معدلات الانقطاعات، وأفادت بأن مركز التحكم القومى تولى تخفيف أحمال كهربائية، بلغت 1600 ميجاوات، أمس الأول. وذكرت الوزارة أن الحمل الأقصى ليوم أمس بلغ 23 ألف ميجاوات، وجددت الوزارة مطالبتها للمواطنين بترشيد الاستهلاك، لتجنب زيادة معدلات الانقطاعات.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة، أمس، عن تعرض برجى كهرباء فى محافظة الفيوم لأعمال تخريبية لم تسفر عن انقطاع التيار، مجددة مناشدتها للمواطنين، بالتعاون وسرعة الإبلاغ عن أى معلومات تفيد جهات التحقيق، أو تمنع أعمالاً تخريبية مستقبلاً.

وأكد المهندس أحمد الحنفى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعرض خط (كوم أوشيم- البطس)، جهد 66 كيلوفولت للتخريب، عن طريق محاولة إسقاط برج الشد رقم 15، من خلال تفجير قوائمه، ما تسبب فى ميله، فجر أمس.

وأشار «الحنفى» إلى أنه من المقرر صلب البرج، لحين إنشاء برج جديد، لافتا إلى عدم انقطاع التيار، مشيرا فى الوقت ذاته إلى تعرض خط (كوم أوشيم- أبو كساة)، جهد 66 كيلوفولت، للتخريب، من خلال محاولة إسقاط برج الشد رقم 39، بتفجير قوائمه، ما أدى إلى ميله، لافتاً إلى أنه من المقرر صلب البرج، لحين إنشاء برج جديد، نافياً انقطاع التيار فى المنطقة.