الهدايا الـ ٦ فى زيارة «القيصر»

شهدت القاهرة، أمس، قمة مصرية روسية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين، بحثا خلالها تعزيز سبل التعاون بين البلدين والعلاقات فى جميع المجالات، وأسفرت عن حصول مصر على ٦ نتائج إيجابية من الزيارة، إذ تم الاتفاق على استمرار التعاون العسكرى، وإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الجمركى الروسى، والتعاون فى مجال تخزين الحبوب، وتعزيز التعاون فى الاستخدامات السلمية للطاقه النووية وتدريب كوادر مصرية، وبناء محطة نووية بالضبعة، والتمثيل القوى للجانب الروسى فى المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس بشرم الشيخ، واستمرار وزيادة تدفق السياح الروس لمصر.

ورحب الرئيس السيسى، فى بداية كلمته، أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش المباحثات بقصر القبة، أمس، ببوتين فى القاهرة، ناقلا له مشاعر الصداقة التى يكنها المصريون لشخصه، ومعربا عن سعادته بالزيارة التى تؤكد تطور العلاقات بين البلدين.

من جهته، قدم الرئيس الروسى الشكر للرئيس السيسى والشعب المصرى على توجيه الدعوة وحسن الاستقبال والحفاوة، قائلا: «جاءت زيارتى الأولى منذ 10 سنوات، واليوم أشعر بفارق كبير فى العلاقات الثنائية بين البلدين». وقال: «ناقشت مع الرئيس السيسى زيادة التعاون فى مجال الطاقة النووية وبناء محطات وتدريب كوادر حتى يكون هناك مشروع متكامل»، لافتا إلى أن الشركات الروسية تؤَمِّن قدرا كبيرا من احتياجات مصر النفطية، وأن إنشاء محطة نووية سيخلق مجالا جديدا فى الاقتصاد المصرى، وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أكد بوتين أن أعداد السائحين الروس الذين يتوافدون إلى مصر تزداد من عام لآخر.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات مغلقة، أعقبتها جلسة أخرى موسعة تضم وفدى البلدين، وعقب المباحثات شهد الرئيسان التوقيع على 3 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البلدين، تتعلق بجذب الاستثمارات الروسية، والتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسى، والاتفاق مبدئيا على إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

وفى أول تعليق أمريكى على الزيارة، وصف نائب مستشارة الرئيس الأمريكى للأمن القومى، بن رودس، العلاقات المصرية الأمريكية فى المجال الأمنى بأنها «فريدة»، وترجع إلى عقود طويلة من التعاون العسكرى، مشيرا إلى أنه لا يوجد مجال للتنافس بين أمريكا وروسيا على التواصل مع مختلف الحكومات.