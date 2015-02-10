«الجبهة المصرية» تعلن قوائمها الانتخابية «السبت»

قال المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن الوفد يسعى على مدار تاريخه الطويل إلى المصلحة الوطنية ودائما ما يدافع عن حقوق الاحزاب، كما أنه يري لأنه لابد من ترك المصالح الشخصية في سبيل مصلحة الوطن، لأنها فوق الجميع ولابد أن نصر على خوض الانتخابات، حتى نحقق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وبالتالى أري ألا نقاطع الانتخابات، ولابد ان نتواجد في الشارع السياسي وأن نقف في خندق المصلحة الوطنية كحزب وتحالف الوفد المصري والمؤتمر، مؤكدا أن هذا الأمر سيناقش خلال اجتماع الهيئة العليا، الثلاثاء، وسنعرضه للتصويت من الهيئة العليا وأي كانت النتيجة وسنتلزم رغم أنني أري عد ترك ساحة المعركة الانتخابية وذلك لتفويت الفرصة على الذين يتربصون بمصر من الداخل والخارج.

وأضاف لـ«المصري اليوم»: «قبل قرار مقاطعة الانتخابات عام 2010 عندما أثير على الهيئة العليا للحزب واتخذ قرار بالمقاطعة، كان لابد أن يعرض على الهئية الوفدية باعتبارها تمثل جموع الوفدين، وبالتالى فقرار المقاطعة من عدمه سيعرض على الهيئة العليا والهئية الوفديه حتى نكون أمام رأي الجميع ونحقق الديمقراطية».

وأكد أبو شقه «لست مع قرار مقاطعة الحزب أو تحالف الوفد للانتخابات، وسندعو الهيئة الوفدية، لاتخاذ قرار بخوض الانتخابات لأن مصلحة الوفد وتحالفه هو التواجد في الشارع السياسي من اجل مصلحة الوطن، مضيفا أن تحالف الوفد تحالف قوى وسننافس بقوة قائمة في حب مصر لأنها من أقوى المنافسين على الساحة السياسية».