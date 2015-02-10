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المؤبد للتكفيرى عمار أبو سبحة وشقيقه لتورطهما فى قتل أمناء شرطة بالشرقية

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المؤبد للتكفيرى عمار أبو سبحة وشقيقه لتورطهما فى قتل أمناء شرطة بالشرقية المؤبد للتكفيرى عمار أبو سبحة وشقيقه لتورطهما فى قتل أمناء شرطة بالشرقية

قررت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس لدواع أمنية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار صلاح حريز رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف بركات، وأحمد مصطفى وسكرتارية أحمد رزق، السجن المؤبد حضوريا لكل من التكفيرى عمار أبو سبحة، وشقيقه سلمان، لتورطهما فى أعمال إرهابية بالمحافظة منها التورط فى قتل أمناء شرطة بالمحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا بالشرقية قد تمكنت بالتنسيق مع الأمن الوطنى وقوات مدعومة بالأمن المركزى، من القبض على تكفريين وبحوزتهما رشاش بورسعيد 9 ملى و20 طلقة وفرد خرطوش، بقرية المطاوعة مركز ههيا، وتم إصابة أحدهما بطلق نارى.

وكانت معلومات سرية قد وردت للأجهزة الأمنية عن قيام كل من عمار أبو سبحة 21 سنة، طالب جامعى مقيم المطاوعة مركز ههيا، صاحب محل منظفات وشقيقه “سلمان” 19 سنة، بالاشتراك مع خلية إرهابية، استهدفت أفراد الشرطة بالشرقية، وأثناء توجه مأمورية مكبرة لضبطهما، أطلقوا النيران على القوات التى تبادلت معهما إطلاق النيران، وأسفرت عن إصابة الأول بطلق نارى وضبط شقيقه وبحوزته رشاش بورسعيد 9 ملى و20 طلقة وفرد خرطوش.

 

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