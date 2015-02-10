فيديو.. «عبد الحميد» عن تغطية زيارة بوتين: تركوا الصحفيين الروس في «بدروم».. وباعوا لهم «حلاوة»

انتقد الإعلامي عمرو عبد الحميد، طريقة تنظيم تغطية المباحثات التي جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وطريقة معاملة الصحفيين الروس وكذلك المصريين خلال التغطية.

وقال عبد الحميد، في برنامجه «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، الثلاثاء، «أنا رأيت فقط من واجبي كإعلامي مصري أن أشير إلى شكاوى بعض الزملاء الإعلاميين والصحفيين الروس من الوفد المرافق لبوتين من طريقة تنظيم تغطية المباحثات».

وأضاف عبد الحميد «أنا والزملاء المصريين والروس كنا من الساعة 10.30 صباحًا في قصر القبة لحد بداية المؤتمر الصحفي للرئيسين الذي بدأ حوالي الساعة 3 بعد الظهر كنا موجودين في مكان يشبه (البدروم) مكان لايليق بأن يكون مركز صحفي في قصر القبة قصر الحكم».

وتابع: «أكثر من 5 ساعات بدون أكل ولا شرب وفجأة نزل شاب معاه صنية عليها شوية حلويات الزملاء الروس افتكروا أن ده واجب ضيافة، لكن فوجئوا أن الشاب بيبيع الحلويات ديه بـ 5 جنيه المسألة مش في الفلوس طبعا ولكن الصورة العامة لما تيجي تقارن المكان اللي كنا فيه بالمركز الصحفي اللي في قصر الكرملين الروسي».