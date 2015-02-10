«تليجراف»: «كلاشينكوف» يقتل ربع مليون سنوياً.. هدية بوتين للسيسى

فى مشهد يعيد للأذهان استقبال الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى القاهرة عام 2008، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء، فى قصر القبة، نظيره الرئيس فلاديمير بوتين، حيث رافقت الخيول سيارة الرئيس الضيف فى حديقة القصر، تماماً كما حدث مع الرئيس الأمريكى وصولاً إلى بوابة القصر.

واستعانت مؤسسة الرئاسة بحوالى 200 تلميذ وتلميذة من مدرستى القديس يوسف ونرمين إسماعيل للغات لتحية السيسى وبوتين، حيث تم تقسيم الأطفال إلى مجموعتين يرتدون «تيشيرتات» على شكل ألوان علم مصر وعلم روسيا، ورفعوا أعلاماً صغيرة للبلدين، وأثناء مرور السيسى وبوتين من أمام الأطفال قالت المجموعة الأولى: «السيسى.. السيسى.. تحيا مصر» وقالت المجموعة الثانية: «مرحباً بوتين بوتين» باللغة الروسية.

وأطلقت المدفعية بقصر القبة 21 طلقة تحية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين عقب وصوله إلى القصر. وفى وقت سابق، مساء أمس الأول، قدم بوتين للرئيس السيسى بعض الهدايا التذكارية، من ضمنها بندقية «كلاشينكوف» الأوتوماتيكية من طراز «AK-47».

وقالت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، أمس، إن الرئيس الروسى أهدى السيسى إحدى البنادق الأكثر شهرة خلال زيارته إلى مصر، مضيفة أن سلاح «الكلاشينكوف» يقتل نحو ربع مليون شخص سنويا حول العالم فى مختلف الحروب والنزاعات.

ورأت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن السيسى شهد لحظة «أثلجت صدره»، أثناء تقديم نظيره الروسى لسلاح «الكلاشينكوف» خلال أول زيارة رسمية.

فى سياق آخر، تسببت زيارة الرئيس الروسى فى اختناق مرورى بالقاهرة، بعد أن أغلقت قوات الأمن المناطق التى سيمر منها موكبه، وكشفت مصادر مطلعة أن بوتين انتقل من مقر إقامته بفندق «فورسيزونز» إلى ميدان التحرير الذى تفقده بسيارته قبل أن يتوجه إلى قصر القبة، ومنه إلى مطار القاهرة عائداً إلى بلاده.