السيطرة على حريق هائل في مصنع قمامة ببني سويف دون خسائر في الأرواح

نشب حريق هائل في مصنع تدوير القمامة التابع لمحافظة بني سويف الموجود على الطريق الصحراوي بجوار قرية مازورة بمركز سمسطا، وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس قوة من سيارات الإطفاء برئاسة العميد وائل زكي، مدير إدارة الحماية المدنية، وقامت بإخماد الحريق في القمامة التي اشتعلت فجأة داخل مصنع تدوير القمامة ولم تحدث خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن بني سويف، بلاغا من العميد سامي توفيق، مدير إدارة النجدة، بوقوع حريق في مصنع تدوير القمامة بسمسطا الجديدة بالقرب من قرية مازورة، وانتقلت 3 سيارات من وحدات إطفاء الشنطور، وسمسطا، مازورة، وتمكنت من إخماد الحريق، إلا أن سرعة الرياح تسببت في اشتعال النيران مرة أخرى، مما دعا سيارات الإطفاء إلى العودة مرة ثانية وإطفاء الحرائق داخل المصنع ولم تحدث خسائر في الأرواح.

وتبين من الفحص المبدئي أن عقب سيجارة وراء اشتعال القمامة داخل المصنع.