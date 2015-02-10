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البابا تواضروس يترأس قداسًا إلهيًا بكنيسة أبو مينا الأثرية في الإسكندرية

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افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية مؤتمر القبطيات ودراسة التاريخ المسيحي والرهبنة في مقر دير مار مينا العجايبى بمنطقة الكينج مريوط غرب الإسكندرية، الاثنين.

وقال القمص رويس مرقص، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس والمتحدث الرسمى باسم الكنيسة فى الإسكندرية، إن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من الآباء الأساقفة من بينهم الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف عام ورئيس دير مار مينا العجايبى، والأنبا آرميا، والأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، والأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، والأنبا يوليوس أسقف عام القديمة، والأنبا ماركوس الأسقف العام، مشيراً إلى أن المؤتمر يختتم أعماله، الخميس .

وأوضح «مرقص»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المؤتمر يتناول التاريخ القبطى واللغة القبطية القديمة والرهبنة ويناقش الآثار القبطية خاصة فى منطقة أبو مينا الأثرية، مشيرا إلى أن البابا تواضروس الثانى ترأس قداساً إلهياً بمقر كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمنطقة أبو مينا التابعة لدير مار مينا، صباح الثلاثاء، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة وعلى رأسهم الأنبا كيرلس افا مينا اسقف عام ورئيس دير مار مينا العجايبى.

وقام البابا عقب انتهاء القداس بالقاء كلمة روحية فى المؤتمر تناول فيها التاريخ القبطى واللغة القبطية القديمة فضلاً عن قيامه بزيارة تفقدية للمنطقة الاثرية شملت الدير والكنيسة الاثرية.

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