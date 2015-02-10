إبراهيم صلاح: منع الجمهور للحافلة؟ لم أتصور أنه بسبب وجود وفيات

أكد إبراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك أنه لم يكن يعرف هو وزملائه أن هناك حالات وفاة في صفوف مشجعي فريقه قبل خوض مباراة إنبي.

وفقد 22 مشجعا للزمالك أرواحهم أمام ملعب الدفاع الجوي بعد اشتباكات مع قوات الأمن قبل مباراة الفريق الأبيض وإنبي في الدوري المصري.

وانتشرت عددا من اللقطات المصورة لجمهور الزمالك وهم يحاصرون حافلة النادي لمطالبة اللاعبين بعدم خوض المباراة أثناء حدوث الأزمة.

ونفى صلاح في تصريحات تليفزيونية أن يكون خاض الفريق المباراة بعد علمهم بوفاة المشجعين، مشددا على أن كل ما خطر ببالهم هو أن هناك أزمة بين الجمهور والأمن لرفضهم دخول اللقاء بدون تذاكر.

وأضاف"أثناء الالتفاف حول الحافلة لم نسمع أحدا بشكل جيد، ولكننا فهمنا أن هناك مطالبات بعدم خوض المباراة بسبب وجود أزمة مع الأمن لعدم رغبتهم في السماح للجمهور بحضور اللقاء، وكان هناك شعور بأن المشكلة سوف يتم حلها في النهاية".

وأكمل"بعد ذلك دخلنا إلى المباراة في مدرعة تابعة للشرطة، ومنذ ذلك الحين انقطعت كل الأخبار القادمة لنا من خارج الملعب، ولم نعرف بوجود وفيات إلا بعد نهاية اللقاء".

وعن موقف عمر جابر وعدم رغبته خوض المباراة بعد علمه بسقوط ضحايا، شدد صلاح على أن الأول قام بالإحماء معهم بشكل طبيعي، قبل أن يتخذ قرار عدم المشاركة للإعياء.

وأوضح"فوجئت بارتداء حازم إمام لشارة القيادة، فسألته عن عمر، وأكد أنه غير قادر على المشاركة في اللقاء بسبب استنشاقه للغاز".