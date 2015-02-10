طارق يحيى: سوء التنظيم سبب الكارثة ولابد من استئناف الدوري

يرى طارق يحيى المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن كارثة مباراة الزمالك وإنبي قد حدثت بسبب سوء التنظيم في الدخول لاستاد الدفاع الجوي.

وكان 22 مشجعا قد سقطوا في محيط استاد الدفاع الجوى قبيل انطلاق مباراة فريقي الزمالك وإنبي.

وقال طارق يحيى"سبب وقوع الكارثة في رأيي هو سوء التنظيم، لكن لابد من استئناف مسابقة الدوري حتى لا يكون هذا القرار حكما بالإعدام على جيل كامل من اللاعبين".

وقد قرر طارق يحيى استئناف تدريبات فريقه غدا الأربعاء بعد انتهاء فترة الحداد بالنادي.

وبرر أنه فضل عدم تأجيل التدريبات مثل غيره من الفرق في هذا التوقيت لأنه تولى من أيام مسؤولية الإدارة الفنية للفريق ويحتاج للتعرف على اللاعبين من قرب خلال تلك الفترة.

وأضاف "بالتالي كان لابد من استئناف التدريبات لأنني لو كنت متولي المسؤولية من فترة طويلة كنت سأمنح اللاعبين فترة أجازه أطول".