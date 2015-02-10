طارق العشري: لو علمنا بسقوط ضحايا لألغينا المباراة على الفور

قال طارق العشري المدير الفني لإنبي إنه والفريق المنافس الزمالك لم يكونوا على علم بسقوط ضحايا خارج ملعب الدفاع الجوي أثناء أحداث اللقاء.

وسقط 22 مشجعا لنادي الزمالك في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن قبل لقاء الفريق الأبيض أمام إنبي في الدوري في ملعب الدفاع الجوي.

وأضاف العشري في تصريحات تليفزيونية يوم الثلاثاء: "خضنا المباراة ونحن نعرف أن هناك صدام بين الجماهير المتواجدة خارج الملعب وقوات الأمن وكنا نتوقع انتهاءها بسلام".

وأوضح "لو علمنا بسقوط ضحايا لألغينا المباراة على الفور، فلا يعقل أن نعلم ونستمر في لعب اللقاء".

وأشار إلى أن علم بسقوط ضحايا عقب انتهاء اللقاء فقط.