طارق العشري: إلغاء الدوري لن يعيد ضحايا الدفاع الجوي للحياة

يرى طارق العشري المدير الفني لإنبي ضرورة استكمال بطولة الدوري المصري بعد حادث وفاة 22 مشجعا للزمالك خلال لقاء الفريقين يوم الأحد.

وسقط 22 مشجعا لنادي الزمالك في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن قبل لقاء الفريق الأبيض أمام إنبي في الدوري في ملعب الدفاع الجوي.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية يوم الثلاثاء: "إلغاء المسابقة لن يعيد ضحايا الدفاع الجوي للحياة، فمن الطبيعي ألا تتوقف الحياة بعد مثل هذه الحوادث".

وأضاف "لابد أن نحتاط لاحقا لكي لا تحدث مثل هذه الفواجع مجددا، لكن لابد أن يستمر نشاط الكرة في مصر".

ويحتل إنبي المركز الثاني في الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، علما بأن مباراة الفريقين التي حدثت قبلها الفاجعة انتهت بالتعادل 1-1.