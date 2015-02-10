أحمد السعدني: هيفا وهبي أحرجتني

إستقبلت الفنانة اروى في برنامجها "خليها علينا" الممثل المصري أحمد السعدني والفنانة البحرينية شيلاء سبت صاحبة الألقاب الجمالية الكثيرة وآخرها لقب ملكة جمال الفنانات العرب.

أحمد السعدني الذي قالت عنه أروى أنه أول ضيف أطول منها، دخل الاستديو بـ"هيصة" محاولاً التفاعل مع أجواء الحلقة، لكي يزيد من حماسة الجمهور وفجأة علا صراع "معجبة مصطنعة" بين صفوف الجمهور عندما حاولت التعبير عن حبها له.

عن الموقف الأكثر إحراجاً له، أشار أحمد السعدني أنه كان خلال لقائه الاول مع الفنانة هيفا وهبي، حيث شعر قبلها بالإرباك والتوتر لمجرد التفكير انه سيجتمع بها، إلاّ أن هيفا وبمجرد أن شاهدته داخلاً عليها، أسرعت إليه قائلة "يا الله شو مهضوم"، ما زاد إرباكه إرباكاً.

عن ميوله الرياضية، أشار أحمد السعدني إلى أنه "أهلاوي" بقوة، وتحدث عن حادثة "ضرب" تعرض لها خلال مباراة بين نادييّ الأهلي والزمالك، حين جلس مع أحمد السبكي بين جمهور الزمالك، إلا أن تشجيعه لنادي الأهلي، تسبب له بالضرب من جمهور الزمالك، لكونه كان متواجداً بين جمهوره .

أحمد السعدني الذي وصف الطعام الذي يتناوله الممثلون خلال التصوير بـ"المبيد الحشري"، رد على سؤال حول موقف تمثيلي في حياته، فاستحضر لقاءه الأول بالفنان اشرف زكي عندما طلب منه المساعدة لدخول المجال الفني، فما كان من الثاني إلا أن دعاه الى بيته، وعندما قصده في منزله مع الفنان أحمد الفيشاوي، استقبله زكي بحضور زوجته الفنانة روجينا، ومن باب اللياقة توجه إلى روجينا قائلاً "إزيك يا تانت" إحتراماً لها، لكن كلمة "تانت" إستفزتها لكونها ليست كبيرة في السن.

وعن سبب طلبه دعم الفنان من أشرف زكي وليس من والده الفنان صلاح السعدني، أوضح أحمد أن والده كان يفضّل ان يعتمد على نفسه وأن يدخل المجال الفني بمجهوده الشخصي.

كذلك تحدث عن حبه الأول، وقال إن الأغنية التي تذكره به هي "اعاتبك على ايه" للفنان محمد يحيى، موضحاً أنه كان يحب هذه الأغنية كثيراً، حتى أنه اشترى يومها كاسيت لكي يستمع إليها دائماً، وعندما طلبت منه اروى ان يغني تلك الأغنية لبى الدعوة بمرافقة الفرقة الموسيقية وغناء أروى معه.

كما تحدث أحمد السعدني عن مشاريعه الفنية ودوره في فيلم" سوء تفاهم" الذي يجمعه بالفنانة سيرين عبد النور والفنان شريف سلامة، والذي يجسد فيه السعدني يجسد فيه شخصية محتال ينصب على كل من حوله ولكن في إطار كوميدي.

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