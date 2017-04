بالفيديو: كيف استغلّ أوباما حفل "Grammy Awards"؟

شارك الرئيس الأمريكي Barack Obama في الحفلة الـ57 من "Grammy Awards"، في مركز Staples في لوس أنجلوس، عبر تسجيل مصوّر، حثّ به الفنانين على استغلال شهرتهم من أجل التصدّي للعنف ضدّ النساء والفتيات.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنّ واحدة من بين كلّ 5 نساء تقريباً في أمريكا وقعت ضحيّة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب، وأنّ واحدة من بين كلّ 4 نسوة تعرّضت للعنف المنزلي.

وقال Obama في الفيديو: " يجب أن يتوقف الاغتصاب بمساعدة الفنانون، فهم لهم تأثير فريد في تغيير العقول والسلوكيات، ودفعنا على التحدث والتفكير بشأن الأمور المهمة".

واستغلّ الرئيس الاحتفال أيضاً لدعوة ملايين المشاهدين إلى أن يزوروا موقع " ItsOnUs .org" على الإنترنت للتعهّد بالعمل على وقف العنف.

وختم الرئيس Barack Obama حديثه بالقول: "أطلب من الفنانين الليلة أن يطلبوا من معجبيهم فعل ذلك أيضاً"؛ وخلال دقائق، انتشرت الحملة على تويتر.

كلمة الرئيس الأمريكي Barack Obama في الحفلة الـ57 من "Grammy Awards":



يُذكر أنّه بعد الفيديو، اعتلت المسرح كاتبة أغانٍ تُدعى Brooke Axtell، وتحدّثت عن تعرّضها للاغتصاب حين كانت في سنّ الـ7، وأنها لم تُخبر أحداً يومها، كما شرحت أنها وقعت ضحيّة عنف منزليّ بسبب صديقها السابق الذي هدّدها بالقتل، مشيرة إلى أنّها كانت تجد له الأعذار لما كان يُبديه من غضب وما يرتكبه من اعتداءات.

وختمت بالقول: "إذا أقمت علاقة مع شخص لا يحترمك، أريدك أن تعرفي أنك تستحقّين الحبّ. رجاء اطلبي المساعدة".

وبعد أن سيطر موضوع التحرش الجنسيّ على الحفل، قدّمت النجمة Katy Perry أغنية " By The Grace Of God ".

