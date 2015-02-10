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لهذه الأسباب اعتذرت دنيا سمير غانم عن "الكبير أوي"

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لهذه الأسباب اعتذرت دنيا سمير غانم عن "الكبير أوي" لهذه الأسباب اعتذرت دنيا سمير غانم عن "الكبير أوي"

الثلاثاء 10-02-2015 16:12

اعتذرت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم بشكل نهائي عن المشاركة في الجزء الخامس من مسلسل "الكبير أوي" الذي سبق وقدمت أجزاءه الأربعة مع الممثل أحمد مكي، وحقق العمل نجاح كبير وتصدر كافة استفتاءات المشاهدات العالية.
جاء اعتذار دنيا ليس بسبب انشغالها في برنامج "اكس فاكتور" الذي تشارك فيه لأول مرة مع الفنانين راغب علامة وإليسا كما تردد، إذ أشار مصدر مقرب منها لـ"سيدتي نت" إلى أنها ملّت من العمل ولا تجد جديداً يقدم فيه.
وقال المصدر إن الدليل على أن دنيا لم تعتذر بسبب البرنامج هو أنها بصدد دخول المارثون الرمضاني بمسلسل جديد لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد.

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