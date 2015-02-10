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لماذا أطلقت ريما الرحباني على عالم التواصل الإفتراضي تسمية عالم الفُجور الحَتمي؟

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لماذا أطلقت ريما الرحباني على عالم التواصل الإفتراضي تسمية عالم الفُجور الحَتمي؟ لماذا أطلقت ريما الرحباني على عالم التواصل الإفتراضي تسمية عالم الفُجور الحَتمي؟

الثلاثاء 10-02-2015 17:01

شنّت المخرجة ريما الرحباني هجوماً عنيفاً على مواقع التواصل الاجتماعي فكتبت على صفحتها الخاصة على الفايسبوك "عالم التواصل الإفتراضي حقّق عالم الفُجور الحَتمي!
أسامي وهميّة.. ناس مُفترضين بس ع الأكيد وِقحين.. عِمِلهن ناس! وعلينا أن نفتُرِض أيّاهن المناح وأيّاهن العاطلين!".
وكانت ريما قد نفت قبل يومين ما حكي عن ثلاث حفلات للسيدة فيروز في الجزائر حيث كتبت " مرحبا
خبر التلات حفلات عارٍ كلّياً عن الصحّة. لا تلات حفلات ولا حفلة ولا تنين طبعاً.
وسلف بأكّد قبل ما تكتر وتتشعّب وتتنوّع الخْبار، إنّو حتى ما صار عرض ولا إتصال من أي نوع اللي كان بهالخصوص. لأن طبعاً وك العادة، يَلي هيك نوع إشاعة تفاصيل وتلفيقات من نوع مفاوضات وإتفاقات وطلبات وما الى هنالك من قصص تحاول توحي صحّة الخبر، واللي بديت بطيارة خاصة ستُقل السيّدة وفرقتها .. وما منعرف بشو بتنتهي.. إيه .. ع أساس إنو التفاصيل الباقية تأتي لاحقاً ..
تضلّوا بخير."

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