أحلام تتبرّع بسيارة لرجل مقعد

كتب الفنان فايز المالكي عبر حسابه الخاص على "تويتر" عن رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يوصل أولاده يومياً إلى المدرسة بكرسيه المتحرك، وطالب أصحاب المقدرة بالتبرع بسيارة للرجل مقابل حسابه_ أي حساب المالكي_ على "تويتر".

الفنانة أحلام أعادت نشر تغريدة المالكي، وأكدت أنها ستقوم هي بتقديم سيارة للرجل، وطلبت من زميلها تزويدها بكافة التفاصيل للتواصل مع الرجل.

يذكر أن أحلام تقضي إجارة قصيرة مع زوجها مبارك الهاجري في باريس.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي