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إلغاء عرض "سوء تفاهم" لسيرين عبد النور في القاهرة

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إلغاء عرض "سوء تفاهم" لسيرين عبد النور في القاهرة إلغاء عرض "سوء تفاهم" لسيرين عبد النور في القاهرة

الثلاثاء 10-02-2015 18:03

أكد المنتج صّادق الصباح انه قرر إلغاء العرض الخاص لفيلم " سوء تفاهم " الذي كان من المقرر إقامته يوم غد الأربعاء، وذلك حداداً على أرواح ضحايا مباراة نادي الزمالك الذي أقيم في استاد نادي الدفاع الجوي.
وأعرب الصّباح عن بالغ حزنه واستيائه مما حدث، متمنياً الرحمة لأرواح الضحايا ولأسرهم الصبر والسلوان.
وكانت شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي " صّباح إخوان " قد قررت إقامة عرض خاص لفيلم "سوء تفاهم" غدا الأربعاء بسينما "نايل سيتي" بحضور أبطال الفيلم والقنوات الفضائية والصحافة، إلا إن الصّباح قرر إلغاء العرض فور علمه بسقوط ضحايا في مباراة الزمالك، واكتفى بدعوة الصحافة فقط في يوم لاحق لم يتم تحديده بعدلمشاهده الفيلم وإبداء آرائهم فيه، وذلك بدون أي احتفالات تذكر.
فيلم " سوء تفاهم "بطولة سيرين عبد النور وشريف سلامة وأحمد السعدني، ومها أبو عوف، وخالد عليش، وريهام حجاج، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الإعلامي "صادق الصباح" و"إيجل فيلم".
يبقى أن نذكر أن الفيلم سيفتتح أولى عروضه اليوم في بيروت بحضور أبطاله.

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