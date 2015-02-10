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بالصور: تعرّفوا إلى النسخة العربية من عائلة كردشيان

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الثلاثاء 10-02-2015 23:50

على غرار البرنامج التلفزيوني الواقعي الخاصّ بعائلة Kardashian، تستعدّ عائلة عبد العزيز لخوض التجربة نفسها لبنانياً.

وقد جاء في الأخبار أنّ فرح ونادين وأليس عبد العزيز، هنّ الأخوات الثلاث اللواتي سيُصبحن الأخوات Kardashian قريباً، في برنامجهنّ الواقعي الجديد "حياة خوات"، الذي سيُعرض على الشاشة قريباً.

و تتمتّع الأخوات الثلاث بجمال شرقيّ لافت وبأناقة عصرية مثل الأخوات Kim و Khloe وkourtney Kardashian.

يُذكر أنّ فرح وأليس ونادين لديهنّ آلاف المتابعين على صفحاتهن الشخصيّة على إنستغرام، وكذلك على صفحة Style In Beirut التي شهدت بداية شهرتهنّ كفاشنيستات.

 

 

 

 

 

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