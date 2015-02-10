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هيئة الإرصاد : طقس غداً سيىء واستمرار انخفاض الرؤية على الطرق

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هيئة الإرصاد : طقس غداً سيىء واستمرار انخفاض الرؤية على الطرق هيئة الإرصاد : طقس غداً سيىء واستمرار انخفاض الرؤية على الطرق

أعلن وحيد سعودي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الاضطراب في الجو ستستمر حتى عصر الخميس.

وقال «سعودي» إن «هذه الموجة من الطقس السيئ ستزداد عنفا غدا، حيث ستنخفض درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة سرعة الرياح»، لافتا إلى أن «غدا سيشهد استمرار انخفاض الرؤية على الطرق خاصة الصحراوية، فضلا عن استمرار اضطراب الملاحة البحرية، سواء في البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومن المنتظر أن تصل سرعة الرياح فوقهما إلى أكثر من 40 عقدة حوالي 75 كيلو مترا في الساعة، مما سيترتب عليه ارتفاعا فى الأمواج إلى أكثر من 6 أمتار، مع فرص كبيرة لسقوط الأمطار على المدن الساحلية وأمطار خفيفة جدا على القاهرة والوجة البحري.

وأوضح أن «نسبة الرطوبة غدا ستكون منخفضة وسرعة الرياح عالية جدا فلذلك سيؤدي إلى إحساس المواطنين ببرودة الجو على مدار 24 ساعة».

ونصح «سعودي» المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة والقيادة بهدوء شديد على الطرق خاصة الصحراوية، بالإضافة إلى البعد عن الأنشطة البحرية سواء في مسطح البحر الأحمر أو البحر المتوسط حتى عصر الخميس.

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