هالة شكرالله : حزب “الدستور” لن يقاطع الانتخابات البرلمانية‎

أوضحت الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، أن الحزب أعلن رسمياً عدم المشاركة في الإنتخابات البرلمانية، وليس المقاطعة، وهذا يعني أن الحزب من الممكن أن يدعم مرشحين آخرين، كما أن الحزب لن يمنع أي عضو من أعضائه من خوض الإنتخابات مستقل، بل على العكس سيقوم بدعمه، ولكن ليس تحت مظلة الحزب رسمياً.

وأضافت “شكر الله” خلال حوارها مع الإعلامية منى سلمان في برنامج “مصر في يوم” على فضائية دريم2، مساء الثلاثاء، أن حزب الدستور، سيظل جزء من تطوير العملية السياسية، لكن هناك انغلاق في مسار العملية الديمقراطية، والدليل قانون التظاهر، الذي لم يمس الإرهاب اطلاقاً بل كان أداة للقمع، إلى جانب قانون الإنتخابات البرلمانية الذي فتح الباب أمام الصراع القبلي والمالي، وليس السياسي، فضلا عن العنف الشديد الذي يمارس ضد النشطاء، وآخره مقتل الناشطة شيماء الصباغ.

وأكدت رئيس حزب الدستور، أن المناخ السياسي خانق جداً للشباب، وأنه كان هناك انقسام داخل الحزب بين المشاركة في الإنتخابات، وبين المقاطعة، لذا قرر الحزب عمل إستفتاء، انتهى بقرار نهائي بعد المشاركة، لكن الحزب يدرس حالياً كيف يحتوي الموقف.

وعلى صعيد آخر، أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب سيشارك في الإنتخابات البرلمانية في جميع الأحوال، لأن الناس لديها كم من المشاكل يجب التعامل معها من خلال البرلمان، كما يجب أن يكون هناك مشاركة سياسية على الأرض.

وطالب “السادات”، الدولة بتوضيح موقفها بعدم الإنحياز لأي قوائم إنتخابية، خاصة أنه تم رصد شكاوي من بعض المرشحين في محافظات مختلفة، بوجود اتصالات من قبل بعض أجهزة الدولة، مع مرشحين من قائمة الدكتور “الجنزوري” توضح دعمهم لهم.

وانتقد “السادات” موقف حزب الدستور، من عدم المشاكرة، مؤكداً أن الحزب يؤخذ عليه أنه دائم الإحتجاجات، وأنه يشعر بخسارة لعدم مشاركته في السباق الإنتخابي، وشدد “السادات” على ضرورة المشاركة، لأن البرلمان لديه أدوات وصلاحيات تخلق نوع من التوازن، وتعطي الشباب الفرصة للمشاركة والتفاعل السياسي.