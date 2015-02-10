محافظ الإسماعيلية يستقبل قائد الجيش الثاني

استقبل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة اللواء أركان حرب محمد الشحات قائد الجيش الثاني الميداني، وتأتي زيارة قائد الجيش لتقديم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ وقائد الجيش عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها بالتعاون والتنسيق بين الجانبين إلى جانب بحث ومناقشة دور القوات المسلحة في الحفاظ على الحالة الأمنية وتوفير الأمن والأمان والهدوء والاستقرار في الشارع الإسماعيلي جنبًا إلى جنب مع رجال الشرطة والأمن الداخلي.

وأشاد محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء بدور وجهود رجال القوات المسلحة في دعم ومساندة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واسهاماتهم في مختلف محاور التنمية الشاملة وخدمة المواطن.

وخلال اللقاء أكد قائد الجيش الثانى الميداني على أن قيادة الجيش بجميع أفرعها وقادتها لايوفروا جهدًا في خدمة كل مواطن على أرض منطقة القناة ومحافظاتها الثلاث وفى ختام اللقاء أهدى قائد الجيش الثانى الميدانى درع قيادة الجيش الى محافظ الإسماعيلية.