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بالصور .. السيسي يودع بوتين في المطار

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بالصور .. السيسي يودع بوتين في المطار بالصور .. السيسي يودع بوتين في المطار

يودع بوتين

غادر مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له بعد زيارة للقاهرة استمرت يومين، التقي خلالها الرئيس عبَدالفتاح السيسي، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالأوضاع في المنطقة العربية، وخاصة الأعمال الإرهابية التي تشهدها الساحة العربية والعالمية.

كما تم خلال المباحثات بين الرئيسين بحث مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط وآخر التطورات فى المنطقة، ورافق السيسي بوتين إلى مطار القاهرة لوداعه.

 

 

 

 

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