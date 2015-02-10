إخلاء سبيل 18 من “الوايت نايتس” بكفالة 200 جنيه وحبس ثلاثة أخرين 15يومًا

أمرالنائب العام المستشار هشام بركات بإخلاء سبيل 18 ممن ألقي القبض عليهم خلال أحداث العنف التي سبقت مباراة الزمالك وإنبي في ستاد الدفاع الجوي بكفالة 200 جنيه وحبس 3 أخرين 15 يومًا وإخلاء سبيل مفتش الصحة بضمان محل إقامته.

وقال المستشار محمد سيف رئيس نيابة شرق القاهرة أنه تم التحقيق المتهمين أمس في تهم التعدي على القوات وقطع الطريق والاعتداء على سيارات الشرطة وإثارة الرعب والفزع في نفوس المارة.

وجاء القرار سابق الذكر بعد ورود تحريات الأمي الوطني والمباحث الجنائية ومشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأضاف رئيس النيابة أن التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول كشفت أن المتهمين المخلي سبيلهم لم يشاركوا في أحداث العنف.