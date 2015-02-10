أخبار عاجلة

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو.. عجوز تنصح عناصر «داعش» وجها لوجه: «توبوا إلى الله وارجعوا»

Google+ Print
بالفيديو.. عجوز تنصح عناصر «داعش» وجها لوجه: «توبوا إلى الله وارجعوا» بالفيديو.. عجوز تنصح عناصر «داعش» وجها لوجه: «توبوا إلى الله وارجعوا»

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع لسيدة عجوز، تنصح عددًا من إرهابيي «داعش»، بسوريا، وجها لوجه.

وقالت العجوز مخاطبة أعضاء داعش: «لا تذبحوا أحدا ولا تقتلوا أحدا، كله حرام، لعنتوا الإمام النووي وكل شيء، ارجعوا إلى الله، ولا تغضبوه».

فرد عليها أفراد «داعش»: «إحنا مش فاضيين يا حاجة توكلي على الله»، فواصلت حديثها قائلة: «تقتلون بعضكم مثل الحمير، ارجعوا إلى الله، القبر قريب منكم، ولا تحسبون له حسابًا».

وأضافت: «دولتكم ملعونة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس».

واستكملت: «خافوا من الله الذبح لن يفيدكم»، فرد عليها أحدهم ساخرا: «جئناكم بالذبح»

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت»

فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت»

فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج»

فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج»