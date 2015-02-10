تقدم إليك "سيدتي.نت" طريقة عمل كب كيك القهوة بالكريما الشهية، تحلية تناسب أجمل الجلسات مع صديقاتك

جربيها وشاركينا برأيك

المقادير:

لخليط الكيك :

½ 1 كوب طحين

½ 1 ملعقة صغيرة باكينغ باودر

¼ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب زبدة طرية

2/3 كوب سكر

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيلا

¼ كوب قهوة (2 م ك كبيرة قهوة سريعة الذوبان مذابة في ربع كوب ماء ساخن)

للكريما:

2 أصبع زبدة طرية

4 كوب سكر بودرة

1/3 كوب كريمة خفق

1/3 كوب قهوة (2 م ك كبيرة ثهوة سريعة الذوبان مذابة في ثلث كوب ماء ساخن(

طريقة التحضير:

1. يخلط الطحين والباكينغ باودر والملح في وعاء وتترك جانبا.

2. تخفق الزبدة مع السكر لمدة دقيقتان حتى تصبح خفيفة وطرية

3. يوضع البيض بالتدريج مع استمرار الخفق بعد كل حبة ثم توضع الفانيلا

4. يضاف الطحين بالتدريج وبالتبادل مع القهوة مع الاستمرار بالخفق بعد كل إضافة حتى يصبح الخليط متجانس.

5. تجهز صينية الكب كيك وتوضع بداخلها الاقواب الورقية ويصب الخليط بالتساوي داخل الاكواب.

6. توضع الصينية بالفرن المعد مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ولمدة 15-20 دقيقة ثم تبرد بالصينية لمدة 10 دقائق ثم ترفع على شبك معدني.

7. لعمل الكريما : تخفق الزبدة باستخدام الخفاقة الكهرباتية حتى تصبح كريمية ثم يوضع السكر بالتدريج مع استمرار الخفق ثم يضاف كريمة الخفق والقهوة مع استمرار الخفق بسرعو عالية حتى تصبح كريمية. ثم يزين الكب كيك بالكريما ويقدم.

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط