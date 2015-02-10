الأمن يزيل تعديات على 29 ألف فدان في مدينة السادات

علمت «المصري اليوم»، من مصادر مطلعة، أن حملة إزالة التعديات على الأراضي المغتصبة بمدينة السادات، الثلاثاء، نجحت فى إزالة تعديات على 17 ألف فدان، و100 بيت و80 بئرا، وأن إجمالى ما تمت إزالته من تعديات بلغ 29 ألف فدان من أصل 56 ألف فدان.

في سياق متصل؛ نفى المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات خاصة «المصري اليوم»، ما أشيع عن توصل مغتصبي الأراضي مع الجهاز لحل وسط، ومهلة لحين جني المحاصيل الصيفية، مؤكدا أن الدولة عازمة على مواصلة حملات الإزالة ولن تتوانى عن تحقيق المستهدف، لتطهير الأراضي المغتصبة من جميع التعديات .

من جانبه؛ أضاف المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، أن جميع الأراضي التي سيتم تحريرها من أيدي المغتصبين ستتسلمها شركات مختلفة لبدء العمل في مشروعات التنمية الواردة بالمرحلة الأولى للمخطط الاستراتيجي للمدينة، والذي توقف من عام 2010 بسبب التعدي عليها، مشيرا إلى أن العمل سيمضي على قدم وساق لتعمير هذه المنطقة، كل حسب المخطط، وفي مدة قياسية للحد من اغتصاب الأراضي من جديد.

على صعيد آخر؛ تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اليومين المقبلين، 4 قطع أراضٍ خدمية، بنظام المزايدة العامة بالمظاريف المغلقة، فى مدينة الشيخ زايد، بجانب طرح موقع بمساحة 155 مترا فى مدينة القاهرة الجديدة، بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات.

وقال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن الجهاز سيطرح 4 قطع أراضٍ خدمية بمساحات تتراوح بين (900م2 و14200م2) للبيع بالمزايدة العامة بالمظارف المغلقة.