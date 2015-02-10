«حزب عنان» ينافس في 30 دائرة فردية.. وهلال حميدة أبرز مرشحيه

قالت مصادر بحزب مصر العروبة الديمقراطى، الذي أسسه الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، إن الحزب استقر على اختيار قائمة مرشحيه للبرلمان، ويفاضل بين الانضمام لتحالفى «فى حب مصر» و«الوفد المصرى»، بعد فشل استكمال قائمة الدكتور كمال الجنزورى.

وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها لـ«المصري اليوم»، أن رئيس «مصر العروبة» أجرى اتصالات مكثفة مع الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب «الوفد»، وسينضم الحزب لقائمة الوفد بنسبة 90%. وتابعت المصادر أن «مصر العروبة» سينافس في 30 دائرة «فردية» يضمن الفوز بمقاعدها، اعتمادا على أعضائه من النواب السابقين، ومنها دوائر «قصر النيل والمعادى وحلوان»، وبعض دوائر الصعيد، بإجمالى 15 عضوا للقوائم، و30 للفردى.

وأكدت المصادر أن من أبرز مرشحى الحزب، على المقاعد الفردية، كل من رجب هلال حميدة، البرلمانى السابق عن دائرة قصر النيل، وممدوح رمزى، وحاتم الدالى، عضوى مجلس الشورى الأسبقين، وسامى بلح، وسامح عقل، ومنى حامد، وفؤاد حامد، والعميد راكان الطحاوى.

من جانبه، قال سمير عنان، رئيس الحزب، لـ«المصرى اليوم» إنهم سيعلنون أسماء المرشحين نهاية الأسبوع الجارى، والحزب يخوض الانتخابات بمرشحين لهم خبرة سياسية وتشريعية وثقل جماهيرى، ويتم التفاوض حاليا مع عدد من الشخصيات السياسية الكبيرة لتولى مناصب قيادية بالحزب.

وقال إكرامى الزغاط، أمين التنظيم بالحزب، إن مرشحى «مصر العروبة» سيخوضون انتخابات الفردى تحت شعار «معا لمستقبل أفضل»، مرجعا قلة أعداد مرشحى الحزب إلى «ضيق الوقت» حيث تم إشهاره حديثا.