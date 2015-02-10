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إزالة تعديات على 55 ألف فدان و504 منزل و389 بئر جوفي بالمنوفية

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إزالة تعديات على 55 ألف فدان و504 منزل و389 بئر جوفي بالمنوفية إزالة تعديات على 55 ألف فدان و504 منزل و389 بئر جوفي بالمنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية اليوم الثلاثاء من إزالة تعديات على 5 ألاف فدان بمدينة السادات في أكبر حملة تعديات على أملاك الدولة، والتي تمت في أول فبراير.

وقال اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية أنه تم إزالة تعديات على نحو 55 ألف فدان من المساحة الإجمالية، مؤكدًا أنه سيتم الاستمرار في الحملة لحين استكمال باقى المساحة والتي تبلغ 56 ألف فدان.

وأضاف أنه تم هدم 504 منزل مخالف إلى جانب 389 بئر جوفي داخل المساحة المعتدي عليها ومصادرة 22 ماكينة كهرباء و5 مولدات كهربائية.

وأشار فهمي إلى أن الحملة تعد من أكبر حملات الإزالة بمحافظة المنوفية، وذلك تنفيذًا للقرار رقم 381 لسنة 2011 الصادر من وزير الإسكان بإزالة التعديات على أرض جهاز التعمير والإسكان.

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