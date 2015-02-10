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ارتفاع المرشحين لمجلس النواب بأسوان إلى77 مرشح

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ارتفاع المرشحين لمجلس النواب بأسوان إلى77 مرشح ارتفاع المرشحين لمجلس النواب بأسوان إلى77 مرشح

البرلمان المصري

وصل إجمالي المرشحين الذين تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظة أسوان إلى 77 مرشح منهم 19 أحزاب و58 مرشح مستقل.

وتقدم اليوم الثلاثاء إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحكمة أسوان الابتدائية إثنين مرشحين، وهما “أحمد محمد عباس” عن دائرة أسوان مستقل، و”محمد فتحي محمد” دائرة أسوان مستقل.

وتقدم في اليوم الثاني لفتح باب الترشح أمس الإثنين 10 مرشحين منهم مرشح عن الحزب العربي للعدل والمساواة، ومرشح عن الحزب المصري الديمقراطي، ومرشح عن المصريين الأحرار، ومرشح عن حزب حماة الوطن، والباقيين مستقل وبينهم سيدة مرشحة مستقل عن الدائرة الأولى.

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