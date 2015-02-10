الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة وفتح معبر رفح

دعا منسق منظمة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية المقيم في فلسطين، جيمس راولي، الثلاثاء، لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، وتسريع عملية إعادة إعمار القطاع الفلسطيني.

وقال راولي إن الحصار الإسرائيلي يجب أن ينتهي «لأنه يؤثر بشكل كبير على الخدمات الطبية التي تقدم للشعب»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمستشفى (الشفاء) في مدينة غزة.

بالمثل، اعتبر المنسق أن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ينبغي عليها أن «تعمل بقوة من أجل دفع رواتب موظفي وزارة الصحة»، مطالبا مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي أهم منفذ لسكان غزة على العالم.

كما أصر المنسق الأممي على الحاجة الماسة لوفاء المانحين بالتزاماتهم المتفق عليها في أكتوبر/تشرين أول الماضي بتقديم خمسة مليارات و400 مليون دولار من أجل عملية إعادة إعمار غزة بعد عملية (الجرف الصامد) العسكرية التي شنتها إسرائيل بين شهري يوليو/تموز وأغسطس الماضيين، وهو نفس الأمر الذي جددت وكالات ومنظمات دولية دعواتها بإتمامه.